Застрявшие в январе в Турции моряки из РФ просят помочь им вернуться

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Три члена экипажа российского танкера-химовоза "Глард-2", 10 января столкнувшегося с турецким рыболовецким судном, продолжают оставаться в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" капитан танкера (владельцем является ООО "Самаратрансшиппинг") Александр Кудряшев.

"Уже девять месяцев, по сути, мы тут брошенные, предоставленные сами себе. По всем международным правилам наше судно не виновато в аварии, уже прошли все экспертизы, которые это подтвердили. Но суд каждую неделю откладывают по непонятным нам причинам", - сказал капитан.

По его словам, весной начался карантин из-за коронавируса, однако летом суд снова начал работу.

"Адвокат звонит нам каждый раз и сообщает, что снова суд переносится на следующую неделю. Мы не знаем, чего ждем, никто нам не отвечает сколько еще нам быть вдали от семей. Мы связывались с МИД и посольством России, но существенных результатов это не принесло. Они знают про нашу ситуацию, но ничего сделать или разъяснить не могут. Все что мы хотим, это вернуться на родину", - сказал Кудряшев.

Инцидент с российским танкером в Турции

10 января у берегов Турции произошло столкновение российского танкера-химовоза "Глард-2" и турецкого рыболовецкого судна. Танкер перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести. Судно затонуло. Экипаж и корпус танкера не пострадали.

ООО "Самаратрансшиппинг" отмечало, что рыболовецкая лодка шла с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов - без опознавательных знаков и ходовых огней. Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков.

Состав команды танкера был обновлен, 24 января он отправился по маршруту. При этом капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства. В процессе судебных тяжб в Турции началась пандемия и суды временно прекратили свою работу.

Владелец танкера ранее сообщал, что от имени моряков были обращения в консульство РФ в Турции и другие ведомства с просьбой о депортации их на родину, однако действий не последовало.

ООО "Самаратрансшиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет речные и морские перевозки наливных грузов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО является глава компании Вячеслав Нигматулин.

"Самаратрансшиппинг" является бербоутным владельцем судов "Глард-1", "Глард-2" и "Глард-3". Судно "Глард-2" построено в 2014 году.