В ЕК ждут доминирования "омикрона" в Европе в середине января

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что к середине января можно ожидать, что штамм коронавируса "омикрон" будет доминировать в Европе. Она сказала это в Европарламенте и отметила рост заболеваемости COVID-19, который пока происходит за счет штамма "дельта".

По ее словам, Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая то, что на данный момент около 66,6% населения Европы получило обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили бустерную дозу.

О выявлении штамма "омикрон" власти ЮАР сообщили в ноябре. Первоначально предполагалось, что у него из-за сравнительно бОльшего числа мутаций выше контагиозность, остальное было неясно. Разные страны начали закрывать границы и вводить другие ограничения, чтобы предотвратить проникновение омикрона" на свои территории. 14 декабря гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что случаи заболевания штаммом "омикрон" на тот момент были выявлены в 77 странах.

Японские исследователи подтвердили, что этот штамм более заразный по сравнению даже с "дельтой". В Минздраве Великобритании назвали темпы распространения "омикрона" феноменальными. Предварительно считается, что он вызывает COVID-19 в более легкой форме.