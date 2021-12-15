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В ЕК ждут доминирования "омикрона" в Европе в середине января

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что к середине января можно ожидать, что штамм коронавируса "омикрон" будет доминировать в Европе. Она сказала это в Европарламенте и отметила рост заболеваемости COVID-19, который пока происходит за счет штамма "дельта".

По ее словам, Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая то, что на данный момент около 66,6% населения Европы получило обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили бустерную дозу.

О выявлении штамма "омикрон" власти ЮАР сообщили в ноябре. Первоначально предполагалось, что у него из-за сравнительно бОльшего числа мутаций выше контагиозность, остальное было неясно. Разные страны начали закрывать границы и вводить другие ограничения, чтобы предотвратить проникновение омикрона" на свои территории. 14 декабря гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что случаи заболевания штаммом "омикрон" на тот момент были выявлены в 77 странах.

Японские исследователи подтвердили, что этот штамм более заразный по сравнению даже с "дельтой". В Минздраве Великобритании назвали темпы распространения "омикрона" феноменальными. Предварительно считается, что он вызывает COVID-19 в более легкой форме.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 15 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен ЮАР ВОЗ Япония Великобритания

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