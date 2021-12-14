Штамм "омикрон" обнаружили уже в 77 странах мира

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что случаи заболевания штаммом "омикрон" зафиксированы уже в 77 странах.

"Омикрон, возможно, сейчас попал в большинство стран, в которых он еще даже не выявлен", - сказал Гебрейесус на брифинге во вторник.

Он добавил, что, несмотря на то, что тяжелых случаев заболевания "омикроном" мало, но количество заражений стремительно растет, что в результате может привести к перегруженности больниц.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.