Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Штамм "омикрон" обнаружили уже в 77 странах мира

Штамм "омикрон" обнаружили уже в 77 странах мира
Фото: Pierre Crom/Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что случаи заболевания штаммом "омикрон" зафиксированы уже в 77 странах.

В миреВ Великобритании умер первый заразившийся штаммом "омикрон"В Великобритании умер первый заразившийся штаммом "омикрон"Читать подробнее

"Омикрон, возможно, сейчас попал в большинство стран, в которых он еще даже не выявлен", - сказал Гебрейесус на брифинге во вторник.

Он добавил, что, несмотря на то, что тяжелых случаев заболевания "омикроном" мало, но количество заражений стремительно растет, что в результате может привести к перегруженности больниц.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника коронавируса. Декабрь.

11
На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
ВОЗ коронавирус

Новости по теме

Новости

Из-за торнадо в Кентукки погибли 74 человека и больше 100 пропали без вести

От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение

От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение

Боррель назвал нынешней целью дипломатии ЕС сдерживание РФ

Путин в разговоре с Макроном поднял тему намеренного обострения обстановки Киевом

Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока 2"

Что случилось этой ночью: вторник, 14 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });