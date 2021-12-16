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Макрон заявил, что Франция близка к обязательной вакцинации против COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что страна почти подошла к введению обязательной вакцинации против коронавируса COVID-19.

По его словам, "когда вакцинированы почти 90% лиц в возрасте, приемлемом для вакцинации, это означает, что мы этого (обязательной вакцинации - ИФ) почти достигли".

"Этот вирус адаптируется, как все вирусы. Отсюда эти новые варианты, которые могут иногда немного лучше сопротивляться, и тогда нужно сделать другой тип дополнительной прививки, приспособленной к этим вариантам. Так отчасти поступают каждый год с гриппом. Каждый год снова вакцинируются, чтобы получить вакцину, адаптированную к данному гриппу. Возможно, что мы идем к тому же и с этим вирусом", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.

Президент Франции также высказался о вакцинации детей, подчеркнув, что она будет не обязательной, но желательной.

"Это должно быть выбором родителей. Обязанности нет", - заявил Макрон, добавив, что в этом вопросе надо идти по пути информирования родителей.

Во Франции уже введены COVID-паспорта привитых, причем недавно для их продления стало необходимо делать дополнительную прививку. При этом с начала декабря в стране ежедневно регистрируют около 40-60 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Эммануэль Макрон Коронавирус

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