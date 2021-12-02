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В Парижском регионе выявили случай заражения "омикрон"-штаммом COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" выявлен в Парижском регионе, сообщают в четверг французские СМИ.

Отмечается, что заразился этим штаммом житель департамента Сена и Марна. 25 ноября по возвращении из Нигерии у него взяли тест на COVID-19, который дал положительный результат. Дополнительное тестирование позже показало, что у него штамм "омикрон".

По данным местных служб здравоохранения, заболевшему - за 50 лет, в момент тестирования никаких симптомов у него не было.

У супруги этого мужчины также взят тест, показавший положительный результат. В настоящее время специалисты устанавливают, идет ли речь о заражении непосредственно "омикроном" или нет.

Супружеская пара находится у себя дома в изоляции, отметили службы здравоохранения Парижского региона.

Ранее во Франции подтвердили первый случай в стране заболевания новым штаммом. На заморской территории Франции - острове Реюньон - "омикрон" выявили у 53-летнего мужчины, вернувшегося недавно с юга Африки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Париж Коронавирус

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