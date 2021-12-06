Во Франции на четыре недели закроют дискотеки из-за COVID-19

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

"Пока не время для комендантского часа или локдауна", - сказал Кастекс в ходе обращения к согражданам.

При этом, по его словам, с пятницы на четыре недели закрывают дискотеки. Работодатели должны при возможности позволить сотрудникам два-три дня в неделю работать дистанционно.

Кастекс отметил, что с 15 декабря в стране будет доступна вакцинация для детей возрастом от 5 до 11 лет, у которых есть показания к прививке ввиду ослабленного состояния здоровья.

Со своей стороны глава Минздрава Оливье Веран заявил в понедельник, что уже 25 случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон" подтверждены на территории Франции.