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В Польше выявили первое заражение штаммом "омикрон"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Польше в четверг подтвердили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщают европейские СМИ.

Данный штамм выявлен у 30-летнего человека, он находится на карантине.

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За минувшие 24 часа в Польше зафиксировали 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что на 20% меньше, чем неделей ранее.

От последствий коронавируса за последние сутки скончались 592 человека.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Польша коронавирус

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