В Польше выявили первое заражение штаммом "омикрон"
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Польше в четверг подтвердили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщают европейские СМИ.
Данный штамм выявлен у 30-летнего человека, он находится на карантине.
За минувшие 24 часа в Польше зафиксировали 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что на 20% меньше, чем неделей ранее.
От последствий коронавируса за последние сутки скончались 592 человека.
Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.