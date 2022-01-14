Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:29Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Большинство членов медсовета Польши по COVID-19 ушли в отставку

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Большинство членов медицинского консультативного совета Польши по коронавирусу ушли в отставку, заявив, что правительство не прислушивается к их мнению при принятии решений относительно пандемии, сообщает в пятницу агентство Associated Press (АР).

Уходящие в отставку члены консультативного совета направили письмо премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, в котором заявили, что во время осенней вспышки заражений властями были предприняты "очень ограниченные действия". Также они считают недостаточными усилия, предпринятые и во время распространения штамма "омикрон", отмечает АР.

Члены совета отметили, что ощущают "отсутствие политических возможностей для внедрения оптимальных и проверенных во всем мире методов борьбы с пандемией".

В офисе Моравецкого заявили, что правительство, принимая решения, должно учитывать мнение не только совета, но также и от бизнеса, представителей сферы образования и других ключевых для страны сфер.

Из 17 членов в отставку подали 13. Консультативный медицинский совет консультирует правительство Польши по необходимым мерам касательно пандемии.

Во время распространения штамма "омикрон" власти Польши отказались от локдауна или требования в обязательном порядке носить маски в общественных местах. Менее 60% среди населения Польши, которое составляет порядка 38 млн человек, вакцинированы.

Хроника коронавируса. Январь.

13
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Польша коронавирус

Новости по теме

Новости

Швеция направила военный патруль в город на острове Готланд в ответ на активность России

США заподозрили РФ в подготовке диверсий на Украине для оправдания военного вторжения

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

В сенате США представили еще один проект о санкциях против руководства РФ

Массовые протесты в Казахстане

Режим ЧП будет отменен в более чем половине регионов Казахстана

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Массовые протесты в Казахстане

Посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });