Большинство членов медсовета Польши по COVID-19 ушли в отставку

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Большинство членов медицинского консультативного совета Польши по коронавирусу ушли в отставку, заявив, что правительство не прислушивается к их мнению при принятии решений относительно пандемии, сообщает в пятницу агентство Associated Press (АР).

Уходящие в отставку члены консультативного совета направили письмо премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, в котором заявили, что во время осенней вспышки заражений властями были предприняты "очень ограниченные действия". Также они считают недостаточными усилия, предпринятые и во время распространения штамма "омикрон", отмечает АР.

Члены совета отметили, что ощущают "отсутствие политических возможностей для внедрения оптимальных и проверенных во всем мире методов борьбы с пандемией".

В офисе Моравецкого заявили, что правительство, принимая решения, должно учитывать мнение не только совета, но также и от бизнеса, представителей сферы образования и других ключевых для страны сфер.

Из 17 членов в отставку подали 13. Консультативный медицинский совет консультирует правительство Польши по необходимым мерам касательно пандемии.

Во время распространения штамма "омикрон" власти Польши отказались от локдауна или требования в обязательном порядке носить маски в общественных местах. Менее 60% среди населения Польши, которое составляет порядка 38 млн человек, вакцинированы.