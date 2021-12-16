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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дня

ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дня
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил о чрезвычайно высокой скорости распространения штамма коронавируса "омикрон".

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"У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот (штамм - ИФ) распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня", - сказал он телеканалу Sky News.

Он отметил, что в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Наварро, он "никогда не был более обеспокоен" коронавирусом, чем сейчас.

Спецпредставитель ВОЗ считает, что речь идет об "очень серьезной ситуации" и только о самом начале "чрезвычайного ускорения" распространения болезни.

Набарро объяснил, что в связи с "омикроном" необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Кроме того, необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.

Он признал, что не знает, насколько серьезной будет складывающаяся в дальнейшем ситуация, но призвал отнестись серьезно к его словам.

"Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема", - резюмировал он.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки и уже обнаружили его примерно в 80 странах мира. По предварительным данным, из-за большого количества мутаций этот вариант коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус COVID-19

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