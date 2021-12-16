Председатель парламента Эстонии заразился коронавирусом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель парламента Эстонии и лидер правящей партии Центра Юри Ратас сообщил в четверг, что заразился коронавирусом.

В прошлую пятницу он рассказал, что тест одного из членов его семьи оказался положительным, и что с субботы он уходит на самоизоляцию.

На этой неделе он каждый день делал экспресс-тесты, которые были отрицательными. Сегодня утром Ратас сдал положительный экспресс-тест, а затем и положительный ПЦР-тест, сообщила газета Postimees.

Как сказал Ратас Postimees, сейчас у него нет никаких симптомов, кроме насморка.

"На сегодняшний день я работаю в домашнем офисе. Чувствую себя хорошо, но за своим здоровьем внимательно слежу. Берегите себя!" - сказал Ратас.

Первую дозу вакцины Pfizer председатель парламента получил в мае. В четверг на прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.