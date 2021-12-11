Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спикер парламента Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) сообщил, что из-за положительного теста на COVID-19 в семье уходит на пять дней на самоизоляцию.

"В пятницу вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на COVID-19", - рассказал он в субботу газете rus.postimees.ee.

Несмотря на отрицательные результаты экспресс-теста и ПЦР-теста, спикер парламента решил остаться в самоизоляции минимум на пять дней.

"Есть рекомендация, что тесный контакт в семье еще больше увеличивает риск заражения и передачи вируса", - отмечает он.

Ратас будет продолжать работать удаленно и будет участвовать во всех встречах, где это возможно.

Правительство рекомендовало, чтобы люди, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, оставались на самоизоляции, если человек, живущий с ними, заразился коронавирусом.