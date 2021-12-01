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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эстония ввела анкеты для прибывающих в страну из-за штамма коронавируса "омикрон"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии 1 декабря ввели анкету, которую прибывающие в страну должны заполнять при пересечении границы, в связи с риском распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

В анкете должны быть указаны как посещенные во время путешествия страны, так и страна отправления, сообщил портал телерадиовещания ERR. Распоряжение действует до 16 декабря.

Департамент здоровья может использовать полученные данные, чтобы узнать, из каких других государств коронавирус или его новый штамм попал в Эстонию и как он распространяется на территории страны.

В странах Балтии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 3 412 новых случаев, накануне в Латвии, Литве и Эстонии было выявлено 3 356 заболевших.

В Эстонии выявили 588 новых случаев коронавируса, скончались три человека, сообщил в среду департамент здоровья. Во вторник сообщалось о 724 случаях заболевания, в понедельник - о 311 заболевших.

Средняя суточная заболеваемость на 100 тыс. человек за последние 14 дней составила 653 случая. С начала пандемии в Эстонии выявлен 223 171 случай заражения COVID-19.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрирован 1 031 новый случай COVID-19, получены сообщения о смерти 34 пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Во вторник зафиксировали 931 случай заражения, в понедельник - 315 случаев.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей снизился с 624 до 599,5 случая. С начала пандемии в Латвии выявлено 254 690 случаев заражения COVID-19.

В Литве за сутки подтверждено 1 793 новых случая COVID-19, получены сообщения о смерти 18 пациентов, сообщил в среду Департамент статистики. Во вторник выявили 1 701 случай заражения, днем ранее - 584 случая.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 852,6 случаев. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных результатов среди тестов снизилась до 9,2%.

С начала пандемии в Литве заразились 472 тыс. человек.

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