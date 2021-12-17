Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 273 млн

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы выросло до 272 943 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 336 917 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 513 424 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 803 652.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 726 049. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 476 869 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, коронавирусом заразился 22 204 941 человек, из них умерли 617 052

Университет Хопкинса по состоянию на 8:20 по московскому времени данные по Бразилии не обновил.

Worldometer сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 686,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 470 человек, в Индии - 341, в Бразилии - 2 875.