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Самолет с более чем 250 мигрантами на борту вылетел из Минска в Ирак

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вывозным рейсом из Минска в иракский Эрбиль вылетели более 250 мигрантов, говорится в телеграм-канале минского аэропорта в пятницу.

"На рейс зарегистрировано 257 пассажиров и один ребенок до двух лет. В 13:54 борт вылетел из Национального аэропорта в Эрбиль", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Часть мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, до сих пор находится на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Белоруссия Ирак

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