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Брошенный мигрантом камень попал в лицо польскому солдату на границе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Польский солдат в воскресенье получил травму в тот момент, когда группа мигрантов из 55 человек пыталась прорваться на территорию Польши из Белоруссии, сообщает польская пограничная служба в твиттере.

Инцидент произошел в районе Черемхи. Помощь пострадавшему была оказана на месте.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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