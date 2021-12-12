Брошенный мигрантом камень попал в лицо польскому солдату на границе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Польский солдат в воскресенье получил травму в тот момент, когда группа мигрантов из 55 человек пыталась прорваться на территорию Польши из Белоруссии, сообщает польская пограничная служба в твиттере.

Инцидент произошел в районе Черемхи. Помощь пострадавшему была оказана на месте.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.