Нуланд предложила Москве диалог на площадке НАТО и в формате ОБСЕ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - США открыты для обсуждения вопросов с РФ на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ, заявила в пятницу журналистам в ходе онлайн-мероприятия замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы открыты для соответствующих консультаций в НАТО, формате ОБСЕ, или по стратегическому диалогу между США и РФ по контролю над вооружениями. Но должно быть ясно: если Москва не выберет снижение напряженности и продолжит дальнейшую агрессию, будут серьезные последствия. Мы работаем над гарантиями того, чтобы мы были едины и готовы, если этот печальный день настанет", - приводят ее слова западные СМИ.

По ее словам, "ставки колоссальны", и под вопросом могут оказаться "суверенитет и территориальная целостность страны", право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе. При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулировании ситуации на Украине в рамках нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон "был бы счастлив их поддержать". В то же время она высказала точку зрения, что российское руководство еще не приняло решение о вторжении на Украину. Однако она отметила, что Москва уже подготовила все средства на случай реализации такого сценария, включая военные силы, средства внутренней дестабилизации Украины и дезинформации об обстановке.

Нуланд напомнила, что президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о возможности использовать против России экономические и политические инструменты, не применявшиеся в прошлом. Нуланд заверила, что США работают над мерами, воздействие которых окажется "быстрым и глубоким".

"Так что давайте дадим дипломатии шанс. Если есть поводы для беспокойства, которыми мы можем заняться и их исправить, мы будем это делать. Но не за счет суверенитета Украины или любой другой европейской страны", - резюмировала она.

Ранее Bloomberg сообщило о планах Вашингтона на следующей неделе дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности, часть предложений там сочли полезными, другие - неприемлемыми. Президент Владимир Путин в середине ноября поручил главе МИД Сергею Лаврову поставить вопрос перед США и НАТО о предоставлении России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на западных рубежах. Он не раз говорил, что Москва получила устные заверения о нерасширении НАТО и что эти обещания были нарушены. 1 декабря президент заявил, что пора начать предметное обсуждение возможной выработки юридических и долгосрочных соглашений, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у границ России.