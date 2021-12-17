Комитет по этике во Франции одобрил вакцинацию от COVID для детей от 5 до 11 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Национальный консультативный комитет по этике (CCNE), который имеет статус независимого ведомства во Франции, в пятницу высказался за начало вакцинации от коронавируса детей возрастом от 5 до 11 лет, сообщают французские СМИ.

При этом, в комитете указали, что вакцинация для данной категории не должна быть обязательной.

"Невозможно также рассматривать возможность введения санитарных пропусков для этой возрастной категории", - добавила член комитета Алекандра Бенаши.

Правительство Франции в ближайшие дни планирует начать вакцинацию детей от 5 лет. Однако ранее власти заявили, что изучат рекомендации профильных ведомств. CCNE стал первым из них, кто выразил одобрение прививкам для данной категории. Ожидается, что в ближайшее время со своими рекомендациями выступит Высший совет здравоохранения Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна почти подошла к обязательной вакцинации против COVID-19. По его словам, "когда вакцинированы почти 90% лиц в возрасте, приемлемом для вакцинации, это означает, что мы этого (обязательной вакцинации - ИФ) почти достигли".

Президент также высказался о вакцинации детей, подчеркнув, что она будет необязательной, но желательной. "Это должно быть выбором родителей. Обязанности нет", - заявил Макрон, добавив, что в этом вопросе надо идти по пути информирования родителей.