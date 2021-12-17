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Макрон и Кастекс отменили международные визиты из-за распространения "омикрона"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон из-за кризиса COVID-19 отменил в пятницу свою поездку в Мали, где были запланированы его встреча с временным президентом этой африканской страны и празднование западного Рождества с французскими военнослужащими, сообщил Елисейский дворец.

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"Это решение было принято ради согласованности между объявленными на национальном уровне мерами и международной повесткой президента, а также ради того, чтобы не подвергать риску заражения (в ходе мероприятий - ИФ) наш военный контингент в период ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - пояснила президентская канцелярия.

Французские СМИ уточняют, что это объявление об отмене было сделано после совещания совета санитарной безопасности относительно новых защитных мер в связи с мощной пятой волной COVID-19 и распространением варианта коронавируса "омикрон". В пятницу после своего выступления о мерах против пятой волны пандемии премьер-министр Жан Кастекс также отменил по тем же причинам свой визит в Иорданию, намеченный на 31 декабря - 1 января для посещения французских военных.

Ранее сообщалось о заявлении Кастекса, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", начнет преобладать в стране с начала 2022 года. Кастекс посоветовал жителям Франции в период грядущих праздников не собираться большими компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно. Также он запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.

В четверг Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии во Франции было диагностировано свыше 8,4 млн заражений, более 121 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,4 млн человек выздоровели.

Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Эммануэль Макрон Коронавирус Омикрон Мали Жан Кастекс

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