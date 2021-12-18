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Ирландия ввела комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с воскресенья с 20:00 (по местному времени) в гостиницах, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах, чтобы ограничить распространение коронавируса, сообщает BBC News.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в телеобращении заявил, что рост заболеваемости в стране является "причиной глубокой озабоченности", поэтому он представил ряд новых мер. Они включают в себя возвращение к удаленной работе. Также привитые лоди должны будут показывать вакцинный паспорт в театрах и кинотеатрах, сообщает телеканал CNN .

Кабинет министров согласился с тем, что эти меры будут действовать до 30 января, однако эта дата будет находиться в стадии рассмотрения.

Ранее в этом месяце правительство Ирландии ввело меры, которые, как ожидалось, продлятся до 9 января. Они включали закрытие ночных клубов, ограничение посещаемости концертов и спортивных мероприятий, а также ужесточение ограничений в гостиничном бизнесе.

В Ирландии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе: 89,1% людей в возрасте старше 12 лет сделали прививку от COVID. По словам Мартина, правительство планирует предлагать третьи дозы тем, кому за 50, и людям с основными заболеваниями.

В пятницу в Ирландии было зарегистрировано еще 3628 случаев заболевания коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 18 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Ирландия Коронавирус

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