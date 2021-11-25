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В ВОЗ заявили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, снижение численности заболевших наблюдается третью неделю подряд, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии (...) В восточной части, я бы назвал, Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения", - сказал Клюге в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

При этом он подчеркнул, что "успех сегодня не обещает успеха в будущем", попросив граждан России "и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают".

Также он отметил, что "в некоторых странах восточной Европы мы видим, что пик пройден и начинается снижение, однако мы все еще не видим сокращение числа смертей".

ВОЗ РФ коронавирус

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