В Европе растет заболеваемость COVID на фоне протестов против ограничений

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии и Нидерландах продолжают фиксировать высокую заболеваемость на фоне протестов против ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В Австрии, где с понедельника людям разрешено выходить из дома только на работу, в магазины товаров первой необходимости и для занятий спортом, за последние 24 часа выявили более 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Ранее австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в стране станет обязательной, после чего в субботу десятки тысяч людей вышли на протест против ограничений.

В Нидерландах, где в течение выходных также проходили протесты против введения CVOID-пропусков, за сутки было выявлено более 23 тыс. случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тыс. превысило среднее число выявленных случаев за последние 7 дней. Также в стране было зафиксировано 132 смерти от заболевания.

В Германии за сутки было выявлено более 30,5 тыс. новых случаев заражения вирусом и 62 смерти от заболевания. Это почти в два раза меньше, чем антирекорд, установленный в четверг на прошлой неделе, когда было зафиксировано более 65 тыс. заражений, однако индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) продолжает увеличиваться. В понедельник он составил 386,5, в минувшую пятницу индекс составлял 340,7.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан, комментируя ситуацию с растущей заболеваемостью, сказал, что к концу зимы в стране почти все будут либо вакцинированными, либо переболевшими коронавирусом, либо мертвыми. Он отметил, что причина такой ситуации - "очень заразный штамм "дельта".

Тем временем в Великобритании за минувшие сутки зафиксировали почти 45 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - на 5 тыс. больше, чем за предыдущий день. Также было выявлено 45 смертей от последствий заболевания. Сообщается, что около 52% населения Англии и около 56% населения Шотландии старше 50 лет получили третью дозу вакцины от COVID-19. Аналогичной статистики по Уэльсу и Северной Ирландии не поступало.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране не планируют вводить обязательную вакцинацию населения.

Между тем, из-за ухудшения обстановки с коронавирусом в Чехии и Словакии с понедельника ввели ограничения для невакцинированных жителей. Так, те, кто не прошел вакцинацию от COVID-19, не могут посещать пабы, парикмахерские, отели и большинство массовых мероприятий. Европейские СМИ отмечают, что в Чехии как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 60% населения, в Словакии - 46,8%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражала серьезное беспокойство в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в Европе. В частности, директор европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупреждал, что что к марту в регионе может быть зафиксировано еще 500 тыс. смертей, если не будут предприняты более жесткие меры.