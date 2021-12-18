Посол РФ призвал США и Иран проявить гибкость в вопросе восстановления СВПД

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым, чтобы Соединенные Штаты и Иран заняли гибкие позиции в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

"Мы убеждены, что ни Иран, ни Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации напряженности. Поэтому мы призываем все стороны проявить максимальную гибкость и внести свой вклад в поиск взаимоприемлемых решений для скорейшего возрождения СВПД", - сказал дипломат.

Он отметил, что "дипломатия - это единственный способ решения иранской ядерной проблемы", а СВПД уже доказал свою эффективность, "обеспечив прозрачность ядерной программы Ирана".

"Со всех точек зрения, ядерная сделка представляет собой оптимальное сочетание обязательств и выгод для всех ее участников, а также для всего мирового сообщества", - подчеркнул Антонов.

В пятницу советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил о недовольстве США исходом переговоров по СВПД с Ираном.

Ранее в пятницу сообщалось о завершении седьмого раунда переговоров по СВПД в Вене. Он стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.

Ранее на заседании Совместной комиссии по СВПД в ходе седьмого раунда переговоров дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.