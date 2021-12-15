МАГАТЭ подтвердило достижение договоренностей с Ираном по объекту в Карадже

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду подтвердило достижение договоренностей с Тегераном по иранскому ядерному объекту в Карадже, передает агентство Bloomberg.

В агентстве, в частности, заявили о достижении с Ираном соглашения по установке камер на этом ядерном объекте.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление МАГАТЭ в свою очередь сообщает, что камеры на объекте установят уже скоро. "Камеры, которые установят в ближайшие дни, заменят те, которые убрали с объекта в Карадже ранее в этом году. В дополнение агентство и Иран продолжат работу по оставшимся нерешенным вопросам, связанным с гарантиями, с целью в конечном итоге урегулировать их", - приводит WSJ выдержки из заявления МАГАТЭ.

Ранее в среду сообщалось, Иран позволит сотрудникам МАГАТЭ установить камеры на ядерном объекте в Карадже. Камеры МАГАТЭ с объекта убрали после взрыва, который произошел там в июне и в котором Тегеран обвинил Израиль.

Тегеран также согласился сохранять все записи с камер. До сих пор, как отмечает агентство Associated Press, по этому аспекту между сторонами существовали разногласия.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября.