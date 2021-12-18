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Кирби заявил, что не располагает сведениями о наращивании войск НАТО в Восточной Европе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби не ответил на вопрос о возможном наращивании войск США и НАТО на "восточном фланге" альянса в связи с ситуацией вокруг Украины, сославшись на отсутствие у него информации по данному вопросу.

"У меня нет сведений, касающихся новой ротации и развертывания, о которых я мог бы сказать, имея в виду наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительным потенциалом в этом регионе. Часть его находится на постоянной основе, часть - на ротационной", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

В то же время он напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сказал, что в случае российского вторжения на Украину и при условии, что "некоторые из наших союзников по НАТО попросят о дополнительных возможностях или ротации, мы будем настроены на то, чтобы положительно рассмотреть это".

"Но сегодня у меня нет сведений о таких просьбах и каких-либо перемещениях, чтобы говорить о них", - заявил Кирби.

В то же время он сообщил, что в Пентагоне "продолжают следить за ситуацией в России и на Украине".

"Но мы не видели никаких существенных изменений в расположении российских войск, расположенных вокруг украинской границы. Они все еще там в большом количестве", - заявил представитель Минобороны США.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США скоординируются со своими союзниками, чтобы сформировать сплоченный альянс, а затем подготовятся к тому, чтобы начать переговоры с Россией. Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности США обсуждать вопросы с РФ на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ. По ее словам, "ставки колоссальны", и под вопросом могут оказаться "суверенитет и территориальная целостность страны", право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе. При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулированию ситуации на Украине в рамках нормандского формата.

США НАТО Украина Джон Кирби

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