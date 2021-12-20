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Зеленский высказался за превентивные санкции против России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения усиления эскалации с ее стороны.

"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров (Североатлантического - ИФ) альянса такая, что не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину - то мы (ЕС и НАТО - ИФ) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно? ", - заявил Зеленский на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в понедельник в госрезиденции "Синегора" (с.Гута Ивано-Франковской области).

В пример он привел кризис с мигрантами на границе между Белоруссией, Польшей и Литвой, отметив, что страны Европейского союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции" против Минска.

"Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларуси, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский Украина

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