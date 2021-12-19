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Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Новые санкции против РФ в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

В интервью Bild она сказала, что Запад должен использовать весь набор инструментов, который есть.

"В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия", - считает она.

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Также Ламбрехт высказала обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому в качестве страны для своей первой поездки в качестве главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.

"Понятно, что агрессор - Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций", - подчеркнула министр.

Также ей задали вопрос о готовности отправить войска бундесвера на Украину. На это она ответила, что необходимо использовать все возможности дипломатии и экономических санкций.

Германия Кристине Ламбрехт

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