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Американский политолог не увидел риска новых санкций США против РФ без военной эскалации на Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вряд ли пойдет на введение новых, так называемых "адских", санкций в отношении России без дальнейшей существенной эскалации ситуации вокруг Украины, считает глава Kissinger Associates, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

"Сейчас это только потенциальные угрозы, попытка сдерживать действия России. Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения со стороны Москвы, я исключаю", - сказал Грэм в интервью "Интерфаксу".

Эксперт напомнил о словах Байдена, который "сам всегда говорит, что он не хочет нагнетать напряжение в наших отношениях".

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"Если вы посмотрите на его политику начиная с января этого года, все его санкционные действия, на самом деле, были очень мягкими. Те санкции, которые были введены весной этого года, касались проблем, существовавших при Трампе и даже при Обаме, - о вмешательстве во внутренние дела, о выборах. Санкции по "делу Навального" были настолько мягкими, что буквально противоречили американскому санкционному закону", - пояснил Грэм.

Эксперт также напомнил о том, что в Конгрессе США существует консенсус о необходимости ужесточения санкций в отношении России и напомнил, как конгрессмены "пытались внедрить поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против "Северного потока", на вторичный рынок российского госдолга".

Ранее сообщалось о том, что США, в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и определенных действий России в этом контексте, будут готовы ввести ряд мер, в частности - блокирующие санкции в отношении крупнейших банков, полный запрет на операции с суверенным долгом, ограничения конвертации рубля. Кроме того, в качестве "ядерной" меры рассматривает возможность отключения России от SWIFT.

США Украина

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