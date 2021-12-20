В Белом доме заявили, что Байден не собирается объявлять о "локдауне"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением к согражданам по поводу коронавируса COVID-19, в его планах нет объявления о "локдауне", заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это не будет речью, в которой речь пойдет о "локдауне", - сказала она на брифинге.

Псаки пояснила, что Байден планирует в основном говорить о новых мерах по ускорению вакцинации и тестирования на COVID-19. Также президент собирается предупредит американцев, не желающих прививаться от коронавируса, о рисках для здоровья, с которыми они столкнутся.

Ранее сообщалось, что штамм "омикрон" выявили в 45 из 50 штатов США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что штамм коронавируса "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.