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Боррель и Блинкен согласились, что обсуждение безопасности в Европе с РФ невозможно без ЕС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с среду выразили уверенность, что предложения по безопасности в Европе нельзя обсуждать без участия Евросоюза, сообщает Европейская внешнеполитическая служба.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, отражающие взгляды РФ на возможные договоренности по безопасности в Европе...Они согласились, что любые обсуждения темы европейской безопасности возможны лишь при условии участия ЕС и при координации с ним", - отмечается в сообщении. Эту мысль ранее выражали в Белом доме, а также - в европейские лидеры.

Кроме того, Блинкен и Боррель обсудили тему концентрации войск РФ близ украинской территории и в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Участники разговора вновь выступили за то, чтобы РФ провела деэскалацию и в очередной раз пригрозили ей санкциями в случае нападения на Украину. "Они подчеркнули, что Россия должна пойти на деэскалацию и в полной мере выполнять минские договоренности. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины спровоцирует серьезные последствия (для России - ИФ)".

Ранее лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - заявили в Евросоюзе.

Евросоюз США Россия

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