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НАСА назвало имена двух астронавтов, которые отправятся к МКС в 2023 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) назвало имена двух астронавтов, которые присоединятся к шестой миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) в 2023 году.

"НАСА назначило двух членов экипажа для участия в миссии управления SpaceX Crew-6 (...) Астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург станут командиром и пилотом космического корабля соответственно", - говорится в сообщении на сайте космического управления.

Там отметили, что два других астронавта будут назначены на миссию иностранными партнёрами.

Для Боуэна этот полёт станет четвёртым в карьере. Ранее он участвовал в миссиях на "космическом челноке" Space Shuttle в 2008, 2010 и 2011 годах. Астронавт провёл в космосе более 40 дней, из которых 47 часов и 18 минут провёл в открытом космосе для проведения внекорабельной деятельности.

В то же время для Хобурга эта миссия станет первой в карьере. Он был отобран в отряд астронавтов в 2017 году.

По плану НАСА, космический корабль SpaceX Crew Drago-6 должен быть запущен в 2023 году с помощью ракеты-носителя Falcon-9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

НАСА SpaceX США

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