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Первый полет американского туристического корабля к МКС перенесли на месяц

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полет космического корабля Crew Dragon с туристами по программе американской компании Axiom перенесен на месяц, сообщил заместитель главы NASA по разработкам систем космических исследований Джеймс Фри.

Согласно презентации, представленной Фри на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA, полет состоится 31 марта.

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В декабре директор по пилотируемым космическим программам Кэти Людерс сообщала, что полет пройдет 28 февраля.

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. Ранее она сообщала, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Полёты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.

Ранее доставка космических туристов на МКС осуществлялась только российскими космическими кораблями "Союз".

NASA НАСА МКС Axiom

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