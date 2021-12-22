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Президент Абхазии завершил переговоры с лидерами оппозиции

Оппозиция приняла резолюцию, требующую от парламента начать процедуру отстранения Бжания от власти

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президента Абхазии Аслана Бжании с лидерами оппозиции завершились, они продолжились больше часа, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В переговорах с Бжания участвовали Адгур Ардзинба, Тимур Гулия, а также вице-спикер парламента Михаил Сангулия. В них также принимали участие премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.

При этом абхазская оппозиция на митинге приняла резолюцию, согласно которой парламент должен приступить к процедуре отстранения Бжания от власти. Митингующие требуют "заморозить все энергетические и имущественные инициативы президента на период действия процедуры отречения его от власти".

Оппозиция также требует внесения изменений в конституцию республики, которые допускают проведение выборов по смешанной схеме, для обеспечения партийного представительства на предстоящих парламентских выборах.

Кроме того, резолюция предполагает упразднение должности премьер-министра, а также внесение изменений в законодательство, предусматривающих обязательную процедуру утверждения парламентом членов правительства.

Столкновения оппозиции и силовиков произошли после возвращения делегации, направленной участниками митинга к президенту республики Аслану Бжании.

Накануне митинга оппозиции Бжания выступил с обращением к гражданам страны и предостерег их от совершения "незаконных, антиконституционных действий".

Руководители силовых структур - глава МВД Вальтер Бутба, председатель Службы Госбезопасности Роберт Киут и первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния также обратились к населению республики "не участвовать в незаконных митингах, не предпринимать противоправных действий и не препятствовать работе госорганов".

Абхазия Сухум Аслан Бжания

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