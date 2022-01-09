Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Абхазии задержали четырех подозреваемых в участии в декабрьских беспорядках в Сухуме

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Абхазии задержали четверых жителей республики, подозреваемых в участии в беспорядках возле абхазского парламента 21 декабря во время проведения митинга, организованного оппозицией, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

"Прокуратурой города Сухума в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти, имевших место 21 декабря 2021 года, задержано четверо подозреваемых", - говорится в документе.

Сообщается, что подозреваемые задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 ("Массовые беспорядки") и частью 1 статьи 320 ("Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса Абхазии.

"По поручению органа предварительного расследования оперативными подразделениями Службы госбезопасности совместно с МВД Абхазии продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления", - отметила пресс-служба.

Несанкционированный митинг оппозиции в центре Сухума прошел 21 декабря. Представители оппозиции, выступающие на митинге, обвиняли действующую власть, и в частности президента республики Аслана Бжанию в экономическом и энергетическом кризисе, преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о проведении реформ, отсутствии программы развития Абхазии на ближайшие годы.

Митингующие пытались прорвать кордоны правоохранительных органов и пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента.

23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении организаторов и участников массовых беспорядков в ходе несанкционированного митинга оппозиции в центре столицы Абхазии.

"Возбуждено уголовное дело по статьям 206 и 320 Уголовного кодекса Абхазии по факту организации и участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителей власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря у комплекса правительственных зданий в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Согласно сообщению, "проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий".

В оппозиции заявили, что во время акции протеста у комплекса правительственных зданий от действий силовиков получили увечья более 20 человек.

Абхазия

Новости по теме

Новости

Боррель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

Боррель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины
Массовые протесты в Казахстане

В ОДКБ указали, что миротворцы были отправлены в Казахстан в рамках международных норм

В ОДКБ указали, что миротворцы были отправлены в Казахстан в рамках международных норм

"Роскосмос" доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов

Что произошло за день: суббота, 8 января

Ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет

Иран обновил санкционный список американских чиновников

Массовые протесты в Казахстане

МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян

МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян
Массовые протесты в Казахстане

Российские самолеты более чем 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан

В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT

Массовые протесты в Казахстане

Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });