В Абхазии задержали четырех подозреваемых в участии в декабрьских беспорядках в Сухуме

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Абхазии задержали четверых жителей республики, подозреваемых в участии в беспорядках возле абхазского парламента 21 декабря во время проведения митинга, организованного оппозицией, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

"Прокуратурой города Сухума в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти, имевших место 21 декабря 2021 года, задержано четверо подозреваемых", - говорится в документе.

Сообщается, что подозреваемые задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 ("Массовые беспорядки") и частью 1 статьи 320 ("Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса Абхазии.

"По поручению органа предварительного расследования оперативными подразделениями Службы госбезопасности совместно с МВД Абхазии продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления", - отметила пресс-служба.

Несанкционированный митинг оппозиции в центре Сухума прошел 21 декабря. Представители оппозиции, выступающие на митинге, обвиняли действующую власть, и в частности президента республики Аслана Бжанию в экономическом и энергетическом кризисе, преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о проведении реформ, отсутствии программы развития Абхазии на ближайшие годы.

Митингующие пытались прорвать кордоны правоохранительных органов и пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента.

23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении организаторов и участников массовых беспорядков в ходе несанкционированного митинга оппозиции в центре столицы Абхазии.

"Возбуждено уголовное дело по статьям 206 и 320 Уголовного кодекса Абхазии по факту организации и участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителей власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря у комплекса правительственных зданий в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Согласно сообщению, "проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий".

В оппозиции заявили, что во время акции протеста у комплекса правительственных зданий от действий силовиков получили увечья более 20 человек.