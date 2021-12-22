Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Загрузка ядерного топлива начата в реактор второго энергоблока БелАЭС, начинается этап физического пуска энергоблока, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"22 декабря в 10.11 в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Таким образом положено начало важного этапа проекта - физического пуска блока, главная задача которого - подтвердить надежность и безопасность его работы на проектных параметрах", - говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

В реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 кг.

После загрузки ядерного топлива начнутся работы по сборке и уплотнению реактора с проведением гидравлических испытаний. Затем последует подготовка второго энергоблока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация.

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году, подтвердили в Минэнерго.

20 декабря власти Белоруссии выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС.

"Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока N2". - говорилось в сообщении Госатомнадзора Белоруссии.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич 20 декабря сообщал, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Белоруссии выработано 5,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа.