Глава "Росатома" рассказал о переговорах РФ и Белоруссии о строительстве новой АЭС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия ведут переговоры о возможном строительстве новой АЭС, заявил в субботу в интервью телеканалу "Россия 24" глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Все большее и большее количество стран принимают решения или о расширении своих атомных мощностей или приходят в "атомный клуб". Яркий такой пример - Беларусь. Прошло меньше 10 лет (с начала строительства - ИФ), один блок (Белорусской АЭС - ИФ) уже устойчиво работает, физпуск второго состоялся под новый год. И первый вопрос, который нам задает правительство Белоруссии: а как мы будем действовать, если соберемся строить еще одну атомную станцию в Республике Беларусь? Мы с большой теплотой вспоминаем все, что происходило за эти годы, но аппетит приходит во время еды, и мы уже обсуждаем строительство второй станции", - сообщил Лихачев.

Ранее сообщалось, что Белоруссия рассматривает возможность строительства второй АЭС, соответствующее поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко прорабатывает правительство, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в конце декабря.

"Есть поручение президента о проработке вопроса о строительстве второй АЭС уже в другом регионе Белоруссии. Вопрос не очень простой, надо провести большой объем научных исследований, не только экономических расчетов, исходя из комплексной программы развития страны", - сказал Головченко в ходе посещения БелАЭС. Премьер-министра цитировала пресс-служба Минэнерго в своем телеграмм-канале.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. В конце декабря на втором энергоблоке началась загрузка свежего ядерного топлива в реактор. Таким образом, стартовал этап физического пуска энергоблока. По словам Головченко, ввод второго энергоблока запланирован к лету 2022 года.