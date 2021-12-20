Минэнерго Белоруссии оценило готовность второго энергоблока БелАЭС в 95%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Строящийся второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 95%, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Сейчас на нем (на втором энергоблоке - ИФ) проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни", - сказал Каранкевич на пресс-конференции в Минске.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. Загрузка топлива на второй энергоблок БелАЭС намечена на конец 2021 года.

После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт/ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.