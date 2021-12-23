Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Чтобы предотвратить новый скачок заболеваемости COVID-19, Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью.

Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или выздоровели, не разрешат выходить на работу, они не будут получать зарплату, однако им обещают сохранить все социальные пособия, говорится в документе за подписью госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который цитирует в четверг Catholic News Service.

Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, этот пункт не вошел в новые правила, опубликованные 23 декабря и немедленно вступившие в силу. В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не смогут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения. В обновленных нормах указано, что принять их необходимо в связи с "ухудшением нынешней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения".