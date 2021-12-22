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Шойгу отметил рост активности НАТО у границ РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности Североатлантического альянса вблизи границ России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

"В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза", - сказал Шойгу.

По его словам, "все эти вызовы усугубляла пандемия коронавируса".

Открывая заседание, министр коротко остановился на ключевых моментах состоявшегося накануне расширенного заседании коллегии военного ведомства, на котором были подведены итоги деятельности Вооружённых сил в 2021 году и определены основные направления их дальнейшего развития.

Сергей Шойгу НАТО

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