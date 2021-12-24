В США сократили карантин для медработников с положительным тестом на COVID

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Медицинские власти США приняли решение сократить с 10 до семи дней пребывание на карантине тех медработников, у кого тест на COVID-19 дал положительный результат, но симптомы заболевания не проявляются, сообщают СМИ.

Такое решение американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приняли в связи с ожидаемым значительным ростом в США числа заражений штаммом коронавируса "омикрон".

Во вторник текущей недели президент Джо Байден уже заявил, что "омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в стране.

"Омикрон теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - заявил американский лидер в ходе обращения к нации.

Ранее в понедельник CDC сообщили, что по состоянию на начало нынешней недели случаи заражения "омикроном" составляли 73,2% от всех случаев COVID-19. Неделей ранее этот показатель составлял 12,6%.

Всего с начала пандемии коронавируса, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на вечер четверга выявлено более 51, 78 млн инфицированных, скончались более 813 тыс. человек.