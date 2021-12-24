Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В США сократили карантин для медработников с положительным тестом на COVID

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Медицинские власти США приняли решение сократить с 10 до семи дней пребывание на карантине тех медработников, у кого тест на COVID-19 дал положительный результат, но симптомы заболевания не проявляются, сообщают СМИ.

В миреВариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в СШАВариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в СШАЧитать подробнее

Такое решение американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приняли в связи с ожидаемым значительным ростом в США числа заражений штаммом коронавируса "омикрон".

Во вторник текущей недели президент Джо Байден уже заявил, что "омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в стране.

"Омикрон теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - заявил американский лидер в ходе обращения к нации.

Ранее в понедельник CDC сообщили, что по состоянию на начало нынешней недели случаи заражения "омикроном" составляли 73,2% от всех случаев COVID-19. Неделей ранее этот показатель составлял 12,6%.

Всего с начала пандемии коронавируса, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на вечер четверга выявлено более 51, 78 млн инфицированных, скончались более 813 тыс. человек.

США Коронавирус Омикрон

Новости по теме

Новости

В Южной Корее помилуют осужденную за коррупцию экс-президента страны

Саудовская Аравия уничтожила склады с оружием йеменских хуситов в Сане

Саудовская Аравия уничтожила склады с оружием йеменских хуситов в Сане

Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Чиновник предположил, что президент Южной Кореи может помиловать свою предшественницу

Чиновник предположил, что президент Южной Кореи может помиловать свою предшественницу

Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия

Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия

СБУ открыла дело о госизмене на симпатизирующего Лукашенко нардепа

США приветствовали заявление ОБСЕ о мерах по перемирию в Донбассе

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник
Пандемия коронавируса

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });