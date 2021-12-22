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Глава ФМБА заявила, что препарат МИР-19 подходит для борьбы со всеми мутациями COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Препарат ФМБА от коронавируса МИР-19 является универсальным препаратом для борьбы со всеми мутациями COVID-19, включая "омикрон", сообщила глава Федерального Медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Препарат является универсальным для любых известных на сегодняшний день мутаций и линий вируса SARS-CoV-2. Исследовано более 800 последовательностей вируса, от "уханьского" варианта до "омикрона" включительно. Доказано, что последовательность, заложенная в препарате МИР-19, полностью идентична мишеням во всех линиях", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

Скворцова сказала, что при разработке препарата велась работа с самым консервативным участком генома вируса, который отвечает за его размножение, и он оставался неизменным, "в нем не видно ни одной мутации".

По словам главы ФМБА, все известные на сегодняшний день линии и мутации COVID-19, "все подвержены воздействию препарата".

Скворцова отметила, что снижение вирусной нагрузки больных коронавирусом становится заметным уже после первой ингаляции препарата "МИР 19".

По словам руководителя ФМБА, препарат также не вызывает "каких-то побочных неприятных действий" и хорошо переносится всеми пациентами.

Вдыхание лекарства происходит в течение 10-15 минут с помощью индивидуального ингалятора или небулайзера, при этом каждая ингаляция смешивается из нескольких флаконов.

"Продается и создается этот препарат в четырех флаконах, в двух из которых находится два действующих вещества, и два содержат растворитель. Перед употреблением каждое из веществ растворяется в соответствующем растворителе, но потом они соединяются вместе", - добавила Скворцова.

В среду стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19".

Он предназначен для использования в виде ингаляций в стационарных условиях. Все стадии его производства проходят на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Препарат разработан на основе платформы по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК.

В случае высокой эффективности лекарства ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики, сообщала ранее Вероника Скворцова.

Данное лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.

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ФМБА МИР-19 Вероника Скворцова коронавирус

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