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Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале

Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Референдум по обновленному Основному закону Белоруссии пройдет во второй половине февраля, сообщил в четверг президент страны Александр Лукашенко на совещании с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения Конституции.

"Референдум пройдет во второй половине февраля", - сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

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"После периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз (для того, чтобы посмотреть, какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения) соберемся в рамках рабочей группы. А итоговое заседание уже потом проведем Конституционной комиссии. И уже с готовым проектом после того, как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции на референдум", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а в начале следующего года он может быть вынесен на референдум.

В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда, заслуженным юристом Белоруссии Петром Миклашевичем.

Сообщалось, что проект обновлённого основного закона страны будет опубликован до Нового года, а референдум по нему планируется провести в конце февраля 2022 года.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.

Белоруссия Александр Лукашенко

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