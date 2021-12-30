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В США 206 морпехов уволили за отказ прививаться

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Из морской пехоты США уволили уже 206 военнослужащих, которые отказались прививаться от коронавируса, сообщает Politico со ссылкой на пресс-службу этого корпуса. Неделю назад уволеных по этой причине было 169.

Politico отмечает, оборонный бюджет, который президент Джо Байден подписал 27 декабря, предусматривает, что за отказ от вакцинации нельзя увольнять из армии с лишением прав и привилегий.

Всего в корпусе морской пехоты 95% военнослужащих получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а в резервных войсках - 86%. 3247 морпеха попросили освобождения от вакцинации по религиозным убеждениям, 3115 заявок уже были отклонены, пишет издание. У 1007 военнослужащих есть отводы в том числе по медицинским показаниям.

Пандемия 2021

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Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Морская пехота Джо Байден коронавирус

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