Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

Пляж Патонг на Пхукете, Таиланд (архивное фото) Фото: Thomas De Cian/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Свыше полутра миллионов сотрудников туристической отрасли стран Азии потеряли работу в связи с пандемией коронавируса, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Отмечается, что только из-за коллапса туристической отрасли 1,6 млн рабочих мест были закрыты на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде, Брунее и Монголии. Из доклада следует, что потери рабочих мест, связанных с туризмом, в четыре раза превысили потери в других отраслях. Особенно сильно пострадали женщины.

Директор МОТ по Азиатско-Тихоокеанскому региону Тихоко Асада-Миякава назвала воздействие COVID-19 на туризм в регионе "катастрофическим".

"Даже с учетом того, что страны региона уделяют большое внимание вакцинации и разработке стратегий постепенного открытия границ, рабочие места и рабочее время в секторе, связанном с туризмом, вероятно, останутся ниже их докризисных показателей и в следующем году", - сказала она.

По данным Всемирного экономического форума, в 2019 году Азиатско-Тихоокеанский регион посетило более 290 млн туристов. Это принесло экономикам стран региона около $875 млрд. По состоянию на сентябрь текущего года число прибывших в большую часть Азии сократилось на 99% по сравнению с периодом до пандемии, говорится в докладе МОТ.

Старший экономист МОТ и автор доклада Сара Элдер заявила, что кризис и вероятность медленного восстановления в ближайшей перспективе заставят страны, зависящие от туризма, рассмотреть пути диверсификации своей экономики.

"Восстановление потребует времени, и пострадавшие работники и предприятия туристического сектора будут по-прежнему нуждаться в помощи для замещения потерянных доходов и сохранения активов", - сказала Элдер.

Она отметила, что "правительства должны продолжать осуществлять меры поддержки, стремясь при этом вакцинировать всех жителей, включая трудящихся мигрантов".