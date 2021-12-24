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Салливан обсудил с Ермаком ситуацию на границе Украины с РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщает Белый дом.

"Они обсудили совместную обеспокоенность и общий подход в отношении наращивания Россией военных сил вблизи границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Салливан приветствовал заявление ОБСЕ о "твердой решимости украинских правительственных войск и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать режим прекращения огня" и подчеркнул "приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

США Джейк Салливан Украина Андрей Ермак Белый дом

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