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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 278 млн

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы выросло до 278 143 994, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 386 666 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 51 814 812 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 815 423.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 772 626, а число умерших от последствий заражения вирусом выросло до 479 133 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 230 943 человека, из них умерли 618 492.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 692,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 499 человек, в Индии - 342, в Бразилии - 2 878.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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