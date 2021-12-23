В Италии зафиксировали наивысший показатель заболеваемости COVID за всю пандемию

Количество тестов на коронавирус тоже стало рекордным

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Медики в Италии за сутки зафиксировали 44 тыс. 595 случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем в стране за все время пандемии, сообщает в четверг местное телевидение со ссылкой на официальные данные.

При этом в Италии за сутки сделали более 900 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Этот результат - тоже рекордный.

За сутки в стране зафиксировали смерть 168 человек от последствий заражения.

В среду сообщалось о выявлении за сутки 36 тыс. 293 случая заражения COVID-19. Тогда врачи сделали почти 780 тыс. тестов. Италия считается в Европе одной из стран, где действуют наиболее строгие меры для борьбы с распространением инфекции. В частности, власти ввели строгие требования, касающиеся вакцинации всего населения.

Ранее сообщалось, что Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью.