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В Италии зафиксировали наивысший показатель заболеваемости COVID за всю пандемию

Количество тестов на коронавирус тоже стало рекордным

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Медики в Италии за сутки зафиксировали 44 тыс. 595 случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем в стране за все время пандемии, сообщает в четверг местное телевидение со ссылкой на официальные данные.

При этом в Италии за сутки сделали более 900 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Этот результат - тоже рекордный.

За сутки в стране зафиксировали смерть 168 человек от последствий заражения.

В среду сообщалось о выявлении за сутки 36 тыс. 293 случая заражения COVID-19. Тогда врачи сделали почти 780 тыс. тестов. Италия считается в Европе одной из стран, где действуют наиболее строгие меры для борьбы с распространением инфекции. В частности, власти ввели строгие требования, касающиеся вакцинации всего населения.

Ранее сообщалось, что Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью.

Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус

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