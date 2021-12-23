Во Франции впервые с начала пандемии выявили 88 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции за минувшие сутки выявили 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил в четверг глава Минздрава страны Оливье Веран.

"Это наихудшие показатели с начала пандемии", - отметил он.

Французские СМИ напоминают, что предыдущий антирекорд по заболеваемости был установлен 8 апреля 2021 года, тогда зарегистрировали 84,9 тыс. случаев COVID-19.

За последние 24 часа от последствий коронавируса во Франции скончались 179 человек. Более 3,2 тыс. человек в настоящее время находятся в больницах в отделениях интенсивной терапии.

Между тем, третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили свыше 20 млн человек.

Во многих странах Европы в последние недели растет заболеваемость. Антирекорд по заболеваемости ранее зафиксировали в Великобритании - почти 120 тыс. случаев коронавируса за сутки.