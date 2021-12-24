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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Армения вернула Азербайджану двух военнослужащих, задержанных 18 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Армения 20 декабря без каких-либо условий вернула Азербайджану двух военнослужащих, задержанных 18 декабря, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Мы вернули их без предусловий и не в обмен на что-то. Потому что мы не хотим произвести впечатление, что торгуем людьми. Мы своей позицией показали свою полную приверженность международным нормам и правилам", - сказал Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

По данным Еревана, после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц, однако в Баку заявляют, что все армянские военнопленные были освобождены.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения включает в число пленных также лиц, которые были задержаны Азербайджаном уже после завершения боевых действий в Карабахе, и те армянские военные, которые совершали преступления в отношении азербайджанского народа, предстали перед азербайджанским судом и осуждены.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян

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