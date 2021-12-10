В Армении задержали пять возвращенных из Азербайджана армянских военных

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пятеро из десяти армянских военнопленных, возвращенных при посредничестве России 4 декабря из Азербайджана, задержаны, сообщает Yerevan.Today со ссылкой на Следственный комитет Армении.

В СК уточнили, что задержанным инкриминируется часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Армении ("Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, если это деяние причинило по неосторожности вред или создало угрозу причинения такого вреда, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке").

В суд представлено ходатайство об их аресте.

Как сообщалось, Азербайджан 4 декабря передал Армении десять военнослужащих, задержанных 16 ноября. В правительстве Армении подтвердили возвращение Азербайджаном десяти армянских военнослужащих, попавших в плен на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Среди возвращенных есть майор, старший лейтенант, лейтенант.

Ранее Пашинян заявлял, что возбуждены уголовные дела, должен быть уточнен вопрос соответствия действий военнослужащих воинскому уставу.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. 15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

В конце ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что известно о шести погибших военнослужащих ВС Армении и 32 плененных в ходе боев на восточном участке армяно-азербайджанской границы 16 ноября, однако эти цифры не точные.