Азербайджанские военные уничтожили два армянских поста на границе с Арменией

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные в ходе перестрелки на границе с Арменией уничтожили два армянских поста, потери противника убитыми составляют от 5 до 8 человек, сообщает азербайджанский военный телеграмм-канал Caliber.

"Официально армянская сторона пока признает гибель двух военных", - уточнил телеграмм-канал.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что ВС Армении в полдень предприняли провокацию в Кяльбаджарском направлении границы. В результате провокации армянской стороны погиб азербайджанский военный.

После этого ситуация в этом направлении азербайджано-армянской границы обострилась.

Минобороны Азербайджана подчеркнуло, что ВС страны предприняли адекватные ответные меры в отношении армянских военных.

"В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана", - сообщало оборонное ведомство.

В Минобороны Армении ранее заявили о двух погибших и двух раненых военнослужащих ВС Армении в результате огня со стороны ВС Азербайджана. В Ереване сообщали, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.

МИД Армении осудил нарушение Азербайджаном режима прекращения огня и обратил внимание международного сообщества на угрозы региональной безопасности.

"Провокация подразделений ВС Азербайджана стала очередным проявлением продолжающихся посягательств против территориальной целостности Армении, которые начались с вторжением на суверенную территорию Армении 12 мая 2021 года и продолжались периодическими вооруженными атаками", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

В Ереване призвали власти Азербайджана "отказаться от провокационных действий и выполнить обязательства по установлению региональной стабильности, взятые по итогам трехстороннего заявления (глав Армении, России и Азербайджана - ИФ) в Сочи и встречи (глав Армении и Азербайджана - ИФ) в Брюсселе".